شاهد: في حدث نادر... آلاف اليهودي يقيمون احتفالا دينيا في تونس

وسط حراسة أمنية مشددة وفي أجواء احتفالية .. توافد آلاف اليهود من أوروبا وإسرائيل يوم الأربعاء على مزار يهودي بمنتجع جربة السياحي لإقامة احتفال ديني نادر الحدوث في بلد عربي بعد عزوف استمر سنوات بسبب الوضع الأمني الذي أعقب انتفاضة 2011.

وتضم تونس، التي تقطنها أغلبية من المسلمين، نحو 2000 يهودي أكثر من نصفهم يعيشون في جزيرة جربة الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوبي العاصمة تونس.