ما حقيقة احتجاز "جاسوس قطري" في اليمن؟

شكت قطر من احتجاز أحد مواطنيها في اليمن في واقعة يمكن أن تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين الدوحة وجيرانها الخليجيين.
ونددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية في قطر بما قالت إنه اعتقال محسن صالح سعدون الكربي في 21 أبريل نيسان على يد التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت اللجنة أن الرجل كان يزور أقاربه في اليمن وأن التحالف يحتجزه دون اتهام.
وقالت مصادر أمنية يمنية إن قوات الأمن اعتقلت الرجل القطري على الحدود مع عمان في أواخر الشهر الماضي للاشتباه في كونه ضابط مخابرات يعمل مع الحوثيين.
جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وانتشر هاشتاغ #القبضعليجاسوسقطريباليمن في عدد من الدول الخليجية
ويضم التحالف بقيادة السعودية دولا عربية قاطعت قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وبالتقرب كثيرا من إيران. وتنفي قطر الاتهامات.
ولم يرد ممثل للتحالف بعد على طلب للتعليق بشأن احتجاز الرجل القطري.
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