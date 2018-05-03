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تشاد

شاهد: بعد غياب 50 عاما، وحيد القرن الأسود يعود إلى تشاد

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شاهد: بعد غياب 50 عاما، وحيد القرن الأسود يعود إلى تشاد

شاهد: بعد غياب 50 عاما، وحيد القرن الأسود يعود إلى تشاد
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بعد مضي 50 عاما تقريبا على صيدها حتى انقرضت في تشاد، تعود حيوانات وحيد القرن الأسود من جديد للتجول في البرية في البلد الأفريقي، في أحدث إجراء ضمن تحرك يهدف لإعادة الثدييات الضخمة لمواطنها السابقة في قارة أفريقيا.

وسيتم نقل ستة من حيوانات وحيد قرن جوا يوم الخميس إلى حديقة زاكوما الوطنية في تشاد، قادمة من مدينة بورت إليزابيث في دولة جنوب أفريقيا. وستكون الحيوانات مخدرة ومحبوسة داخل أقفاص صنعت خصيصا لها حتى لا تسبب فوضى أثناء الرحلة الجوية.

وتأتي المبادرة على خلفية أزمة الصيد غير المشروع في جنوب أفريقيا، حيث تم ذبح أكثر من ألف وحيد قرن العام الماضي بسبب الطلب الكبير على قرونها في آسيا لمزايا طبية مزعومة.

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وتعد دولة جنوب أفريقيا موطن 18 ألف من وحيد القرن الأبيض وألفين من وحيد القرن الأسود الأصغر حجما، أي ما يعادل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد هذه الحيوانات الكبيرة سميكة الجلد في العالم، وهو ما جعل هذا البلد نقطة إنطلاق لجهود إعادة هذه الحيوانات للعيش في مناطق أخرى.

ومنذ السبعينات لا يوجد في تشاد أي من حيوانات وحيد القرن. أما في جنوب أفريقيا فقد تم تشديد إجراءات الأمن حيث ظل موقع الحيوانات سرا وستقوم الشرطة بمرافقتهم حتى المطار.