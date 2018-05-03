محمد صلاح: "نهائي دوري أبطال أوروبا لن يكون مواجهة بيني وبين رونالدو"

عقب تأهل ناديه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجري في العاصمة الأوكرانية كييف في يوم 26 مايو/أيار، قال محمد صلاح إن لقاء النهائي ضد ريال مدريد سيكون عرضا لقوة ليفربول الجماعية وليس مبارزة شخصية مع كريستيانو رونالدو.
اللعب الدولي المصري سينهي أول موسم له في ليفربول بخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى أشبال يورغن كلوب إلى إنهاء هيمنة ريال مدريد على كأس أوروبا.
وستحتضن أوكرانيا نهائي دوري أبطال أوروبا السادس بالنسبة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز لقب هداف البطولة ثلاث مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد.
وبعد لقاء القمة في روما قال صلاح لوسائل الإعلام: "أنا أعلم أن كل العرب يرغبون في الأفضل بالنسبة لي، وهم سعداء في كل مرة أفوز فيها، لكن في الوقت الحالي أفكر فقط في المباراة النهائية وكيف نجلب الكأس إلى آنفيلد".
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وفيما يتعلق بتنافس الثنائي مع كريستيانو رونالدو اكد صلاح: "لن يكون نهائيًا بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. أنا ألعب لنادي رائع ولدينا لاعبون رائعون، لذا تأهلنا إلى المباراة النهائية مع فريق عمل رائع. لا أستطيع فعل ذلك بمفردي إنه عمل جماعي. عندما نحرز هدفًا".
وحول الدوري قال صلاح: "دوري أبطال أوروبا هو أكبر منافسة يمكنك لعبها على مستوى الأندية، لذا إذا تمكنت من الوصول في الموسم الأول إلى النهائي فهذا شعور رائع وحاليا الأمر يتعلق بالفوز في النهائي لذلك لا يمكن الاسترخاء. "