نقل أول سجين من غوانتانامو في عهد ترامب إلى السعودية

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن أول عملية نقل لسجين من مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يخفض عدد النزلاء في المنشأة التي لمح ترامب إلى رغبته في نقل سجناء إليها مجددا.

وذكر الجيش الأمريكي أن نقل أحمد محمد هزاع آل الدربي‎ إلى السعودية قلص عدد نزلاء السجن إلى 40. وكانت آخر مرة غادر فيها سجين المنشأة الواقعة في كوبا يوم 19 يناير كانون الثاني 2017، أي قبل يوم على تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

كانت رويترز قالت في مارس آذار إن عملية نقل آل الدربي تسير بخطى ثابتة.