جمجمة طائر تكشف لغز تطور الديناصورات

استطاع مجموعة من الباحثين إعادة تركيب جمجمة ثلاثية الأبعاد لطائر ذي أسنان يمثل اكتشافه لحظة محورية في النقلة التطورية من الديناصورات إلى الطيور الحديثة.

الطائر، واسمه العلمي "إكثور" أو طائر السمك، يمتلك منقاراً يحتوي على أسنان ويعيش بنمط حياة تشبه حياة الطيور الحديثة ويعد اكتشافه عنصراً أساسياً لفهم المرحلة المهمة التي عاش خلالها هذا الطائر الذي يعود للعصر الطباشيري.