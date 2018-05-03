شاهد: طلاب تايلانديون يودعون جثثا استخدموها في دراساتهم التشريحية

أقام طلاب معهد العلوم الطبية بجامعة شولالونغكورن في العاصمة التايلاندية بانكوك حفل وداع لحوالي 325 جثة بشرية، كانوا قد استخدموها خلال دراساتهم التشريحية. أكثر من 300 طالب في السنة الثانية بمعهد الطب بجامعة شولالونغكورن انحنوا احتراما للجثث قبل وضع أكاليل من الزهور داخل التوابيت التي حملت الجثث التي درسوا وتدربوا عليها في مادة التشريح العام الماضي.
وتُعرف الجثث التي يتمّ الاحتفال بها باسم "أجارن-ياي"، وهي عبارة تايلاندية تعني "المدير" أو "الرئيس"، في تقليد واضح على الاحترام الذي يكنه الطلبة للجثث التي تمّ الاحتفاظ بها.
وللعام الخامس عشر على التوالي تحتفل هيئة التدريس بكلية الطب بهذه المناسبة حيث تقام طقوس وشعائر بحضور كاهن ويقال إنّ الاحتفال ينظم لاسترضاء أرواح الموتى.