دعت شركة تويتر أكثر من 330 مليون مستخدم إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على الموقع، بعدما أدى خلل فني في حفظ كلمات المرور في ملف نص عادي داخله نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة.
تويتر يدعو ملايين من مستخدميه إلى تغيير كلمات المرور بسبب خلل فني
تويتر يدعو ملايين من مستخدميه إلى تغيير كلمات المرور بسبب خلل فني
وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه نجح من إصلاح الخلل وإن تحقيقا داخليا اجراه توصل إلى أن كلمات المرور لم تتعرض للسرقة أو إساءة استخدام من قبل من اطلع على الملف.
الشركة دعت المستخدمين إلى اتخاذ المزيد من اجراءات الحيطة والحذر من خلال تغيير كلمات المرور الخاصة بهم كإجراء احترازي.
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