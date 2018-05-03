طائرات أمريكية تتعرض لأشعة ليزر في جيبوتي

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية شكوى رسمية للصين بعدما قام مواطنون صينيون بتوجيه أشعة ليزر على طائرة عسكرية أمريكية قرب جيبوتي في عدد من المواقع في الأسابيع القليلة الماضية.
ويعاني الجيش الأمريكي منذ عقود من توجيه أشعة الليزر لطائراته. بيد أن الوقائع تبرز قلق الولايات المتحدة بشأن قاعدة عسكرية صينية تبعد أميالا قليلة عن قاعدة أمريكية حيوية في جيبوتي.
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وقالت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين "إنها وقائع خطيرة للغاية... فاتحنا الحكومة الصينية رسميا في الأمر وطلبنا من الصينيين التحقيق في تلك الوقائع"، وأضافت وايت أن البنتاغون واثق من أن الصينيين هم من وجه أشعة الليزر وأن أقل من عشر وقائع حدثت في الأسابيع القليلة الماضية.
وأفاد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، بأنه في واقعة الشهر الماضي تعرض طياران في طائرة سي-130 لإصابات طفيفة في العين. وقال إن أشعة ليزر من التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية وجهت في حالات قليلة من القاعدة الصينية إلى الطائرات.
وتحتل جيبوتي موقعا استراتيجيا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق المؤدي إلى قناة السويس وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية يتواجد فيها 4000 عسكري، بينهم قوات من العمليات الخاصة، وهي قاعدة انطلاق للعمليات في اليمن والصومال.
ووضع الجيش الأمريكي هذا العام مواجهة الصين إلى جانب روسيا، في القلب من استراتيجية جديدة للدفاع الوطني.