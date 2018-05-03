سحب قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات بمشاركة قياسية لعدد الفرق

تسحب يوم الجمعة قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في يناير كانون الثاني، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة. وتشهد النسخة 17 مشاركة 11 فريقا عربيا ومن بينهم الإمارات البلد المستضيف.

وتلعب الإمارات في المجموعة الأولى، وستفتتح البطولة في الخامس من يناير كانون الثاني في ملعب مدينة زايد الرياضية، الذي يشهد المباراة النهائية في أول فبراير/شباط.

المزيد على يورونيوز:

كلوب يقول إن ليفربول كان محظوظا

دونالد ترامب سدّد مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية

تصنيف الفرق

ويضم التصنيف الأول بجانب الإمارات كل من إيران واستراليا حاملة اللقب واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، وهي المنتخبات التي ستمثل القارة في كأس العالم في روسيا، في يونيو حزيران ويوليو/تموز.

وتأتي سوريا والعراق بطل العام 2007 وقطر بجانب الصين وأوزبكستان وتايلاند في التصنيف الثاني.