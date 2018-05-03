سحب قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات بمشاركة قياسية لعدد الفرق

تسحب يوم الجمعة قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في يناير كانون الثاني، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة. وتشهد النسخة 17 مشاركة 11 فريقا عربيا ومن بينهم الإمارات البلد المستضيف.
وتلعب الإمارات في المجموعة الأولى، وستفتتح البطولة في الخامس من يناير كانون الثاني في ملعب مدينة زايد الرياضية، الذي يشهد المباراة النهائية في أول فبراير/شباط.
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تصنيف الفرق
ويضم التصنيف الأول بجانب الإمارات كل من إيران واستراليا حاملة اللقب واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، وهي المنتخبات التي ستمثل القارة في كأس العالم في روسيا، في يونيو حزيران ويوليو/تموز.
وتأتي سوريا والعراق بطل العام 2007 وقطر بجانب الصين وأوزبكستان وتايلاند في التصنيف الثاني.
وفي التصنيف الثالث يأتي لبنان والمنتخب الفلسطيني وسلطنة عمان والهند وفيتنام وقرغيزستان، التي تشارك للمرة الأولى، بينما تقع البحرين والأردن واليمن بجانب كوريا الشمالية والفلبين وتركمانستان في التصنيف الرابع.
وسيتم تقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الستة عشر. وتستضيف الإمارات البطولة في ثمانية ملاعب في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.
ويشارك في سحب قرعة البطولة زهير بخيت لاعب منتخب الإمارات السابق، الذي كان موجودا عندما خسرت بلاده في نهائي البطولة التي استضافتها في العام 1996 بركلات الترجيح أمام السعودية. وشارك بخيت في كأس آسيا مرتين بالإضافة إلى كأس الخليج ثلاث مرات وكأس العالم 1990.
النهائي الثالث
وتسعى استراليا، التي تلعب في المجموعة الثالثة خلال كأس العالم بجانب فرنسا وبيرو والدنمارك، لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي. وخسرت استراليا في 2011 ضد اليابان قبل أن تفوز على كوريا الجنوبية في البطولة التي استضافتها في العام 2015 لتحرز اللقب لأول مرة.
وتأمل السعودية أيضا أن تحصد اللقب لأول مرة في 22 عاما، لتعادل الرقم القياسي لليابان بأربعة ألقاب. ونالت السعودية، التي توجت لاخر مرة على الأراضي الإماراتية، اللقب ثلاث مرات، في أربع نسخ متتالية للبطولة من 1984 وحتى 1996. وتملك إيران ثلاثة ألقاب أيضا أحرزتها في ثلاث نسخ متتالية بين1968 و1976.