ترامب يعرب عن تفاؤله بشأن الأميركيين الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية

قضية الأميركيين الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية تطفو على السطح من جديد بعد التلميحات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. الرئيس الأميركي أشار أن إعلانا وشيكا سيصدر بشأن الأميركيين الثلاثة. وجاء في تغريدة دونالد ترامب: "كما يعلم الجميع فإن الإدارة السابقة كانت تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراح ثلاثة رهائن من معسكر عمل قسري في كوريا الشمالية، لكن بدون جدوى. ترقّبوا!".

وعلى ما يبدو فقد قامت سلطات كوريا الشمالية بنقل الأميركيين الثلاثة المحتجزين على أراضيها إلى مكان احتجاز جديد، قبل احتمال الإفراج عنهم بمناسبة القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتطالب الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالإفراج عن كيم هاك سونغ وكيم سانغ دوك وكيم دونغ سول، وتقول وسائل إعلام إن واشنطن وبيونغ يانغ على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع.