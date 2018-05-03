يوجا وانغ طاقة وبراعة في كونشيرتو البيانو الرابع للموسيقي رحمانينوف

يوجا وانغ ظاهرة استثنائية. بدأت تعزف على البيانو حين كانت في السادسة من العمر، بعد عام قدمت أول حفل لها. اليوم، في الحادية والثلاثين من العمر هذه الفنانة الصينية هي واحدة من أبرز عازفي البيانو في عصرنا.

في قاعة دي دويلن في روتردام، أبهرت الجماهير مع أوركسترا روتردام الفلهارمونية وهي تعزف الكونشيرتو الرابع للموسيقي رحمانينوف. قطعة نادرة اعاد صياغتها الملحن الروسي لمرات عدة .