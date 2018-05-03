شاهد: شبيه اللاعب المصري محمد صلاح يثير دهشة المصريين

اللاعب المصري محمد صلاح أصبح مصدرَ سعادة الشعب المصري الذي يعاني من مشكلات اقتصادية تثقل ظهره. في آخر إجازة للاعب ليفربول، وفي شارع سكني صغير في مدينة ناجريج المصرية، فوجئ أبو مكة بشخص نسخة طبق الأصل منه، وكأنه ينظر في مرآة. ابتداءً من شعره مرورا بابتسامته وصولا إلى لحيته الكثيفة، خطف شبيه صلاح الأضواء أثناء تناوله فنجان من الشاي في مقهى شهير بإحدى أحياء القاهرة مساء الأربعاء الموافق الثاني من مايو.
في اليوم نفسه كانت ابتسامة صلاح بقميص ليفربول تملأ شاشات مقاهي القاهرة المحروسة لأن محمد صلاح، الشهير بمو صلاح، كان يلعب ضمن تشكيلة فريقه ضد فريق روما في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أما شبيه صلاح، أحمد بهاء، كان محاطا بمشجعي النجم المصري.
ولولا أن محمد صلاح كان أمام أعينهم في الشاشات لظنوا أنه هو بنفسه من يشاهد المباراة معهم.
وصافح المعجبون أحمد بهاء، توأم صلاح، وعانقوه، والتقطوا معه صورالسيلفي الشهيرة.
رجل الأعمال المصري نجيب سويرس يسافر لحضور مباراة روما وليفربول ويغرد باللهجة المصرية "اللي يعرف يوصل لصلاح يقوله أنا في المدرجات"
وبعد لحظات يلاحظ صلاح وجود رجل الأعمال ويبتسم فيغرد سويرس "خلاص يا جماعة شافني"
المصريون يحتفلون بانتصارات صلاح على طريقتهم الخاصة
شهر رمضان بمذاق الدوري الانجليزي
ومع اقتراب شهر رمضان الكريم قام بائعوا الفوانيس، التقليد المصري القديم، بوضع صورة محمد صلاح بألوان فوانيس رمضان.
وقال الباعة إن الطلب على "فوانيس صلاح" يأتي من الكبار قبل الصغار.
محبوب من زملائه وشعبه
وكأن الملاعب كانت في انتظاره، فقد مل البعض الأسماء الشهيرة التي تتكرر بشكل دائم، إلى أن ظهر شاب عربي متواضع، وأخذ يسجل الأهداف واحدا تلو الآخر دون العدول عن مبادئه البسيطة وتمسكه بدينه وبزوجته المصرية المحجبة التي أثارت صورتها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
جماهير فريق روما تشجع محمد صلاح ؟
استقبلت جماهير روما اللاعب بطريقة مهيبة، غنوا وصفقوا وعبروا عن حبهم وإن كان اللاعب من الفريق الخصم..
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