4 قتلى في مواجهات دامية مع الشرطة البرازيلية بسبب المخدرات في غود فافيلا

قتل أربعة أشخاص واعتقل ثمانية آخرون خلال عملية أمنية قامت بها الشرطة البرازيلية في مدينة غود فافيلا، بحسب شرطة ريو دي جانيرو، وقد بدات العملية بعيد مقتل شرطي قرب فافيلا.
وأدت عملية التدخل الأمني التي تخللها إطلاق النار إلى إغلاق طريق سيارة محاذية للمنطقة التي جرى فيها إطلاق النار، فوجد السائقون وركاب وسائل النقل العمومي أنفسهم محاصرين لساعات.
في الآن نفسه كانت عملية أمنية أخرى تجري قرب لينس فافيلا، حيث أغلق شبان الطرقات حول مدينة غود، وأشعلوا النيران حتى تكون حاجزا يحول دونهم والشرطة، التي تمكنت من حجز كميات من الأسلحة والمخدرات من مخابئ في المنطقة.
ويعيش في مدينة غود أكثر من 40 ألف نسمة، وقد اشتهرت المدينة في فيلم يحمل الاسم نفسه، وهي تعد من أكثر المناطق التي تجري فيها أعمال عنف في ريو دي جانيرو، التي تشهد موجة أعمال عنف بين عصابات الاتجار بالمخدرات من أجل السيطرة على أحياء من المدينة، التي تعد ثاني أكثر المدن كثافة سكانية في البرازيل.
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