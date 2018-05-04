استقالة رئيس مجلس إدارة "إير فرانس" بسبب رفض الموظفين مشروع إتفاق زياردة الرواتب

في خضم أزمة الإضرابات التي تشل حركة شركة الخطوط الجوية الفرنسية منذ أيام ورفض عمال الشركة في استفتاء مشروع اتفاق حول الرواتب بنسبة 55.44 بالمئة قدم جون مارك جانايلاك رئيس مجلس إدارة "إير فرانس" استقالته الجمعة.
وقال جون مارك جانايلاك "أتحمل مسؤولية نتائج هذا التصويت وسأقدم استقالتي خلال الأيام القادمة لمجالس إدارة إير فرانس وإير فرانس KLM".
وبحسب بيان أصدرته "اير فرانس" الجمعة، سيقوم رئيس مجلس الإدراة المستقيل باستدعاء مجلس الإدارة في 9 مايو/أيار لتقديم إستقالته رسميا.
جون مارك جانايلاك البالغ من العمر 65 عاما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الفرنسية في يوليو/تموز 2016، وقام بإقتراح مشروع إتفاق لموظفي الشركة يقضي بمنح زيادات عامة في الرواتب بنسبة 7 بالمئة على أربع سنوات، بالإضافة إلى زيادة فردية وذلك بدلا من العرض السابق القاضي برفع الأجور بنسبة 1 بالمئة خلال العام الجاري على مرحلتين.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
ويطالب موظفو "إبر فرانس" بالنظر إلى النتائج المحققة من طرف للشركة في العام 2017، بزيادة قدرها %5.1 على مرحلتين خلال العام الجاري 2018.
وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الفرنسية قد ربط بقاءه على رأس الشركة بنتائج الاستفتاء على مشروع الإتفاق الذي شارك فيه حوالي 80.33 بالمئة من مجموع 46771 موظف.
وتشهد الشركة منذ مطلع شهر أبريل/ نيسان المنصرم سلسلة إضرابات على أيام متفرقة احتجاجا على شل زيادة رواتبهم منذ ستة أعوام. وتكلف هذه الإضرابات المستمرة إير فرانس حوالي 300 مليون يورو بسبب إلغاء عدة رحلات.