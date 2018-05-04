شاهد: عملية انقاذ دب عالق على شجرة في الولايات المتحدة الأمريكية
استطاعت السلطات المحلية غرب ولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية انقاذ دب بعدما سقط من اعلى شجرة في أعقاب تخديره. الدب الذي يبلغ سنتين من العمر ويزن 56 كيلوغراماً صعد وقت الظهيرة إلى شجرة في مجمع سكني وعلق فيها حينما كانت الشرطة تحاول الإمساك به منذ الصباح، وذلك عقب إخطارها من قبل أهل الحي بوجود دب في المنطقة.
وتشق الدببة البرية بعض الأحيان طريقها إلى المناطق المأهولة. وفي عام 2011 ضرب سائق شاحنة دباً أسوداً بسيارته على الطريق السريع التي تفصل بين الولايات حينما كان الدب يتجول، مما أدى لقتله.