بريطانيا: استئناف حكم في قضية تصدير أسلحة للسعودية

قضت محكمة بريطانية الجمعة بأن بإمكان النشطاء المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية، نظرا لاحتمال استخدامها في الصراع‭‭‭ ‬‬‬باليمن، الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي برفض دعواهم.

وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في يوليو تموز الماضي لاستصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن.

لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون.