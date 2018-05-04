إدمان الكنغر على الجزر في أستراليا يحوله إلى عدواني شرس

أظهرت صور نشرتها وكالة تنظيم رحلات على موقع فيسبوك في نيو ساوث ويلز سياحا أصابتهم حيوانات الكنغر بجروح، بعد أن حاولوا إطعامها الجزر.
وفي بحيرة ماكاري البعيدة مسافة تستغرق ساعتين عن سيدني، يتجاهل السياح اللافتات التي تحذرهم من إطعام حيوان الكنغرأفضل وجبة خفيفة مفضلة لديه، وهي الجزر.
وفي كل أسبوع يتدفق الناس إلى هذا الموقع لمشاهدة حيوانات الكنغر الأليفة والرشيقة على مساحات معشبة، بالقرب من مستشفى المدينة للأمراض النفسية، وهم ينجذبون جراء دعوات وكالات تنظيم الرحلات لأن يقتربوا منها ويلتقطوا معها صورا.
ولكن أحد السياح الذي كان يحمل جزرة في يده اقترب من الكنغر ليلتقط صورة ذاتية مع الحيوان "الأليف"، ولكن النهاية كانت غير متوقعة، والصور على فيسبوك تظهر امرأة تم خدش وجهها، ورجلا أصيب بجرح غائر على مستوى المعدة.
والآن أضحت هذه الصور تعرض على السياح المتجهين إلى هذه الحديقة، كتذكير بالضرر الذي قد يلحقه حيوان بري بالإنسان.
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