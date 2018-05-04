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كرواتيا

السلطات الكرواتية تعتقل بوسنياً بتهمة اغتيال مهندس طيران تونسي

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السلطات الكرواتية تعتقل بوسنياً بتهمة اغتيال مهندس طيران تونسي

السلطات الكرواتية تعتقل بوسنياً بتهمة اغتيال مهندس طيران تونسي
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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كرواتيا أن الشرطة الكرواتية اعتقلت مواطنا بوسنيا لاحتمال ضلوعه في حادثة اغتيال مهندس طيران تونسي التي حصلت عام 2016، وقد يتم تسليمه إلى تونس.

ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة أن المواطن البوسني "اعتقل في 13 مارس/آذار تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس. هذا الشخص رهن الاحتجاز وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية". ونقلت الوكالة أيضا عن تقارير إعلامية أن مسؤولا تونسيا أكد في وقت سابق تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما وإن أحدهما اعتقل في كرواتيا.

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ونقلت وكالة رويترز عن السلطات القضائية التونسية يوم الأربعاء إنها تعرفت على منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مؤتمر صحفي “تعرفنا على منفذي اغتيال محمد الزواري وهما يحملان الجنسية البوسنية”.

محمد الزواري كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران، وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أنه انضم إليها قبل عشر سنوات، والزاوري الذي يبلغ من العمر 49 عاماً قتل في سيارته بعدة رصاصات في منطقة العين في صفاقس في ديسمبر كانون الأول عام 2016.

وقال السليطي “ألقي القبض على أحدهما بكرواتيا في مارس آذار الماضي لكن السلطات البوسنية تدخلت ورفضت تسليمه إلى السلطات التونسية”.