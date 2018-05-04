فرقة "ادتورس" البريطانية: ألبوم جديد يتحدث عن عنف عالمنا

في حفل موسيقي بالقرب من ليون الفرنسية، أجرت يورونيوز مقابلة مع اثنين من أعضاء فرقة الروك البريطانية المستقلة " Editors "، تحدثا عن الطابع الحزين والنغمة الالكترونية لألبوم الفرقة الجديد "عنف"، وعن ضغط صناعة الموسيقى على الفنانين.

"عنف" أغنية تحمل اسم الألبوم السادس لفرقة الروك "أيديتورس"، تم إصداره في 9 آذار / مارس.

لايجاد الإلهام، فرقة موسيقى الروك المستقلة هذه والتي تأسست منذ ثلاثة عشر عامًا في برمنغهام نظرت إلى العالم الذي نعيش فيه اليوم.

أغان تتناسب مع عنف عالمنا

"لا أنظر للموسيقيين كسياسيين لكن لدينا أفكارنا الخاصة. اليوم، يعيش العالم صعود اليمين والشعبوية في النمسا وأميركا وقمع الصحافة الحرة في المجر. أعتقد أن أغانينا تتناسب مع وضع العالم اليوم "، يقول العازف جوستين لوكي، عازف الغيتار الرئيسي للفرقة.

" في المملكة المتحدة لسنا بمستوى القمع في المجر ولا أعتقد أننا سنكون. لسنا من الدول التي تمارس هذا. لكن مع هذا انه البلد الذي قصف سوريا دون إذن من البرلمان واتخذ أسوأ قرار منذ أجيال ( البريكست) "، يقول جوستن لوكي.

أغنية استلهمت من مخيمات اللاجئين السوريين

جوستن لوكى هو الذي اعطى القوة لاغنية " سَبَّحُوا للرَّبَّ "، اغنية كتبها توم سميث مغني فرقة "اديتورس" بعد زيارة مع منظمة أوكسفام إلى مخيم للاجئين السوريين في اليونان. تجربة تركت اثرها في الفرقة وفي هذا الألبوم الجديد ايضاً.

"هذه الرحلة أثرت بتوم، فترجم مشاعره بكلمات. وحدث شيء سحري حقاً حين بدأ جوستن يعزف هذه النغمة الضخمة على الغيتار. انها لا تتطرق لمخيم للاجئين مباشرة، لكننا نجحنا في تسجيل تلك اللحظة، وهذه هي الطريقة التي نُخرج بها أفضل الأغاني "، يقول إيد لاي، عازف الدرامز ومؤسس الفرقة .

تفاعل مع كل الاجناس والأعمار

بالقرب من مدينة ليون الفرنسية لم تفقد الفرقة سمعتها "وحش المسرح"، حشد كبير ومتنوع من مختلف الأعمار والاجناس، تفاعل مع الأغاني الجديدة. حتى تلك الأكثر الكترونية.

"صوت اغانينا الجديدة ضخم. والناس يتفاعلون بشكل جيد. دمج بلانك ماس شيء لم نفعله من قبل. إنه منتج للموسيقى الإلكترونية استمعنا إلى إبداعاته فقلنا لانفسنا بان هذا يمكن ان يتماشى مع أسلوب موسيقانا، كان بالمستوى المطلوب وأعطى نتائج لائقة جدا "، يضيف إيد لاي، عازف الدرامز في الفرقة.

الفنانون يتعرضون لضغوط صناع الموسيقى

قبل ايام على هذا اللقاء، توفي الدي جي السويدي والمنتج الشاب أفيتشي. وفاته اطلقت النقاش في وسائل الاعلام حول الضغط الكبير الذي تمارسه صناعة الموسيقى على الفنانين.

"الضغوط موجودة. إنها حقيقية. لهذا هناك رغبة بتخفيف هذا الضغط عن طريق تناول المشروبات أو المخدرات، أو القيام بأشياء ليست ضرورية، أشياء غالباً ما تكون موجودة"، يقول يضيف إيد لاي، عازف الدرامز.

"ليس من الغريب أن نسمع بموت بعض الموسيقيين الشباب. فالضغط والحالة الذهنية للموسيقيين، أمر لم يتطرقون اليه أبداً. انه شيء نخفيه تحت السجادة لأنه ليس براقاً، ليس من المثير التحدث حوله"، يقول جوستين لوكي.

بعد المرحلة الأولى من العروض الأوروبية، غادرت الفرقة للقيام بجولة في الولايات المتحدة. ستعود إلى أوروبا خلال موسم الأعياد من حزيران/ يونيو لغاية نهاية آب / أغسطس. وفي تشرين الأول / أكتوبر، ستؤدي بعض الأغاني الجديدة والقديمة في المملكة المتحدة وأيرلندا ...

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