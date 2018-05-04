شاهد: بعد سلسلة من الزلازل.. الأرض تتصدع وتخرج حمما بركانية في هاواي

تجدد نشاط بركان كيلوا، الموجود في أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية، مطلقا أبخرة من الرماد وحمما بركانية طالت الأحياء السكنية، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجبارية بإجلاء البيوت المحيطة هذا الجمعة.
كما أمرت السلطات بإخلاء أحياء من منطقة "ليلاني إيستاتس"، التي يقطنها نحو 1700 نسمة في مقاطعة بونا، وذلك بعد أن تصاعد بخار وحمم بركانية من صدع في الأرض، بحسب ما أفادت وكالة الدفاع المدني في المقاطعة.
ويأتي ثوران البركان بعد أن هزت سلسلة من الزلازل جزيرة هاواي على مدى اليومين الماضيين، وتسببت بتصدع العديد من الطرق المحيطة بمنطقة البركان. وعمدت السلطات منذ يوم الاثنين الماضي إلى فتح ملاجئ لاستقبال السكان في حال تم إجلاؤهم.
وأظهرت صور التقطت من الجور لحظة تدفق حمم "اللافا" من البركان. وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم رؤوا "نوافيرا"من الحمم ترتفع إلى نحو 125 قدم (38 مترا). وقال آخرون إنهم اشتموا رائحة حرق أغصان الأشجار، وسمعوا صوت تهشمها.
ويثور بركان كيلوا بشكل مستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتغطي الحمم المتدفقة من البركان خمس جزيرة هاواي، التي تعد أكبر أجزاء ولاية هاواي الأميركية، أي بمعدل 48 ميلا مربعا (125 كيلومترا مربعا)، بحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.