أربعة من قياديي داعش بينهم "أمير" الرقة يودعون السجن في تركيا

أعادت السلطات التركية أربعة مشتبهين بهم من القياديين الكبار في تنظيم داعش إلى السجن غربي محافظة إزمير في تركيا، بتهمة تشكيل منظمة إرهابية مسلحة، بحسب مصادر قضائية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء التركية إن قصير الهداوي الذي أعلنه التنظيم أميرا على دير الزور، والمقرب من زعيم التنظيم إبراهيم البدري المعروف بأبي بكر البغدادي، اعترف بأنه كان مسؤولا عن تقتيل 700 مدني في دير الزور خلال الفترة التي تولى فيها الهداوي تلك القيادة، ويبدو أن الوكالة كانت تشير إلى قتل عناصر التنظيم المئات من أبناء عشيرة الشعيطات السورية، القبيلة السنية التي انتفضت ضد حكم التنظيم المتطرف سنة 2014.