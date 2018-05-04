السيستاني يدعو العراقيين إلى منع عودة القادة الفاسدين إلى السلطة

قال المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة، إنه يعارض عودة من بددوا الأموال العامة للسلطة. وأضاف السيستاني قائلا إنه على العراقيين منع عودة السلطة إلى القادة "الفاسدين" الذين خذلوا الدولة في الماضي على حد قوله.

ويأتي هذا الموقف في تدخل نادر من السيستاني في السياسة، والذي جاء قبل الانتخابات المقرر أن تجرى يوم 12 من مايو/أيار الحالي.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء جنوبي بغداد، التي ألقاها نيابة عنه أحد ممثليه وبثها التلفزيون، إن على العراقيين "تفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجرَّبين أو غيرهم"، مبينا أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين في الإنتخابات المرتقبة.