أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع وذخيرة حية الجمعة تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس آذار.
الجنود الإسرائيليون يطلقون الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لمواجهة الفلسطينيين
الجنود الإسرائيليون يطلقون الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لمواجهة الفلسطينيين
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودي الممتد مسافة 40 كيلومترا وهي المنطقة التي تشهد الاحتجاجات التي يطلق عليها الفلسطينيون اسم (مسيرة العودة الكبرى).
من الصباح الباكر، صف الشباب إطارات السايرات لمسافة 500 متر قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل لإضرام النار فيها لاحقا.
الهدف من إضرام النار هو استخدام الدخان الكثيف كستار أمام رصاص الجنود الإسرائليين الذين عادة ما يقتنصون الشباب الفلسطيني من على بعد.
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