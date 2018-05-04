قال مدرب ليفربول يورغن الجمعة قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بلندن الأحد إن فريقه سيخوض اخر مباراتين بالمسابقة كما لو كانتا "في الدور قبل النهائي".
كلوب "يجب أن نستعد لتشيلسي بنفس الطريقة التي كان عليها الاستعداد لروما"
كلوب "يجب أن نستعد لتشيلسي بنفس الطريقة التي كان عليها الاستعداد لروما"
ويتطلع ليفربول، الذي سيلتقي مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر بعد فوزه على روما الإيطالي 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في قبل النهائي، لاقتناص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في الترتيب برصيد 72 نقطة مقابل 71 نقطة لتوتنهام هوتسبير و66 لتشيلسي.
وقال المدرب الألماني إن فريقه يركز على هزيمة تشيلسي وبرايتون آند هوف البيون في اخر مباريات الفريق بالمسابقة.
وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي "سنخوض مباراتين في قبل النهائي مرة أخرى أمام تشيلسي وبرايتون. المباراتان في غاية الأهمية. لا يجب التفكير في أي شيء اخر وبعدها سنستعد لنهائي دوري الأبطال خلال أسبوعين".
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"قاتلنا بالفعل بقوة حتى نكون في هذا المركز والآن يجب علينا إنهاء المهمة. يجب أن نستعد لتشيلسي وسيكون بنفس الطريقة التي كان عليها الاستعداد لروما لأن الموقف مشابه. المنافس يريد الفوز ونحن كذلك".
وسيقيم ليفربول إصابة لاعب الوسط إيمري تشان في ظهره والمدافع جو جوميز بكدمة قبل تحديد مدى قدرتهما على العودة للمباريات.
وتعافى لاعب الوسط آدم لالانا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية باستكمال التدريب مع زملائه يوم الخميس.