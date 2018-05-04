منظمة : "كمية كبيرة" من عامل الأعصاب استخدمت في الهجوم على سكريبال

قال أحمد أوزمجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لصحيفة نيويوك تايمز، إن كمية المادة التي استخدمت في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في آذار/ مارس الماضي، ببريطانيا، تراوحت بين 50 إلى 100 غرام.

وأوضح أوزمجو للصحيفة الأميركية أن هذه الكمية تعادل "ربع كوب إلى نصف كوب من السوائل"، وهذا أكبر بكثير من الكمية التي تستخدم في المختبرات العلمية للأغراض البحثية، مستخلصا أنه من "المؤكد تقريبا أنه تم تصنعها لتستخدم كسلاح كيميائي". وأضاف أنه لا يعرف الكمية الدقيقة للمادة.