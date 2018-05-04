شاهد: تحدي رياضة لوح التزلج في الصين
نجح الصيني كينغ يونهوي باختبار التحدي لرياضة لوح التزلج الطويل قاطعاً مسافة أكثر من عشرة كيلومترات على طريق متعرجة وخطيرة على جبل تيانمن وسط الصين تنحدر عموديا بارتفاع 1100 متراً وتحتوي على 99 التفافاَ.
كينغ الذي يبلغ من العمر 25 عاماً قام بقطع المسافة في مدة 18 دقيقة، ووصلت سرعته فيها إلى 72 كيلومترا في الساعة.
رياضة الانحدار باللوح الطويل هي من الرياضات العنيفة، وبحسب قوانين التحدي يجب على المتسابق أن يمر خلال التفافات الطريق بدون السقوط أو ملامسة الأرض وخلال فترة زمنية أقل من 25 دقيقة.