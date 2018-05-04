أكاديمية الأوسكار تطرد كوسبي وبولانسكي لإدانتهما باعتداءات جنسية

تواصل "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" في الولايات المتحدة تنظيف صفوفها من الوجوه المتهمة بارتكاب اعتداءات جنسية، وذلك بعد الهزة الكبيرة التي أحدثتها حملة #مي_تو لشجب أفعال التحرش والعنف الجنسي التي تتعرض لها النساء في كواليس صناعة الفن السابع.

فقد قررت الأكاديمية التي توزع جوائز الأوسكار، طرد الممثل الأمريكي الكوميدي بيل كوسبي البالغ من العمر 80 عاما، والمخرج الفرنسي-البولندي رومان بولانسكي البالغ 84 عاما من عضويتها بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي.