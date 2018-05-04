شاهد أفضل فيديوهات الأسبوع

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الولايات المتحدة: بجعتان تشاركان الطلبة في حفل التخرج
شاركت بجعتان طلاب في حفل تخرجهم بجامعة "بيبرداين" بكاليفورنيا، وانضمت البجعتان إلى منصة تخرج الطلاب بشكل مفاجئ وأستطاعت إحدهما الوصول إلى منطقة البساط الأحمر المخصصة لتسليم الجوائز للطلاب.
المكسيك: مهاجرون يعبرون إلى الولايات المتحدة تحت حراسة مشددة
عبر عشرات المهاجرين الحدود المكسيكية في اتجاه الولايات المتحدة تحت حراسة مشددة. المهاجرون المكسيكيون الذين سافروا في إطار قافلة قالوا إنهم سيتكفلون بأماكن أقامتهم في الولايات المتحدة.
البرازيل: إنهيار مبنى يحترق في مدينة ساوباولو
اللحظات الأولى المروعة لحريق اندلع الثلاثاء في مبنى مكون من 26 طابقا يقع في أكبر المدن البرازيلية، ساو باولو. وحاول رجال الإطفاء الوصول إلى رجل تشبث بالمبنى المشتعل ولكنهم فشلوا وسقط الرجل من ارتفاع شاهق ليلقى حتفه في الحال..
الصين: مهرجان التراشق بالطين
مشاركون يتراشقون بالطين من أجل المتعة خلال احتفال الصينيون من القبيلة العرقية "واي" بكرنفالهم السنوي "مونيهي" في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين.
اسبانيا: سباق "خيول الخمر"
الإسبان في قرية "كارافاكا دولا كروز" يحيون سباق "خيول الخمر" قرب قصر القرية. وهو تقليد يعود إلى عهد الأندلس عندما اضطر أهالي قصر محاصرين للفرار لحاجتهم إلى الماء، فاخترقوا صفوف الخصم بخيولهم، ولكنهم لم يجدوا ماء، فعادوا حاملين الخمر.