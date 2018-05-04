محمود عباس مجددا رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

في خطوة متوقعة، أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي سعى فيه الزعيم المخضرم إلى تجديد شرعيته باختيار أشخاص موالين له في اللجنة التنفيذية الجديدة.

وتمت إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة واستمر أربعة أيام. واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية.