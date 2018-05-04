شاهد: متظاهرون فلسطينيون يسقطون طائرات إسرائيلية مسيرة

تمكن متظاهرون فلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل من إسقاط طائرتي استطلاع إسرائيليتين من دون طيار، وقال المتظاهرون إنهم استخدموا المقاليع والحجارة لإسقاطهما. وأكد الجيش الإسرائيلي فقدانه الطائرتين.
وفي مقابلة مع رويترز قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "نحن نؤكد سقوط طائرتي استطلاع بدون طيار ضمن أراضي غزة بسبب أعطال فنية، ولحسن الحظ فلا يوجد أي خطر من فقدان أو تسريب أية معلومات منهما، وسنجري تحقيق في الأمر حتى لا يتكرر".
ويستعمل الجيش الإسرائيلي طائرات صغيرة بدون طيار لصد وإسقاط طائرات ورقية تحمل أقمشة مشتعلة يطلقها متظاهرون فلسطينيون وفقا لشهود عيان. وفي الأسابيع الأخيرة أرسل متظاهرون من غزة بعض هذه الطائرات الورقية عبر الحدود في محاولة لإضرام النيران في حقول القمح الجافة على الجانب الإسرائيلي.
وقال شهود عيان يوم الجمعة ان الطائرات الاسرائيلية بدون طيار قامت بإسقاط طائرتين ورقيتين في مكان واحد، بينما قام متظاهرون يحملون المقاليع بإسقاط طائرتين إسرائيليتين صغيرتين بدون طيار في جهة أخرى.
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مئات المصابيين في مظاهرات غزة
وقام جنود إسرائيليون يوم الجمعة بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ مدة ستة أسابيع على التوالي، مما أسفر عن إصابة نحو 350 منهم، وقال مسعفون إن نحو 50 شخصا أصيبوا بالرصاص وإن ثلاثة منهم في حالة حرجة في حين أنهم عالجوا 300 آخرين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وشهدت احتجاجات غزة تجمع الآلاف بأعداد تتزايد أسبوعا بعد الآخر للمطالبة بحق عودتهم إلى منازل عائلاتهم أو أراضيهم التي كانوا يملكونها في السابق والموجودة الآن في إسرائيل في حركة احتجاجية سميت بـ "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وتزامنت مع احتفال إسرائيل بالذكرى السبعين لتأسيسها.