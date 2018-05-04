نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله يوم الجمعة إنه اعتقل خمسة أعضاء في خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، خططوا لتنفيذ هجمات في عدة أقاليم روسية، وصادر مجموعة من الأسلحة.
روسيا: اعتقال خمسة من داعش خططوا لهجمات في عدة أقاليم
روسيا: اعتقال خمسة من داعش خططوا لهجمات في عدة أقاليم
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيان لجهاز الأمن قوله إن السلطات اعتقلت الخمسة في مدينة ياروسلافل الواقعة شمال شرقي موسكو يومي الثالث والرابع من مايو أيار الجاري.
وتستضيف روسيا، التي يساعد جيشها الحكومة السورية في قتالها ضد مسلحي المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل وتعزز الإجراءات الأمنية لذلك.
ويوم الجمعة الماضي قال جهاز الأمن إنه أحبط خطة لتنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ سلسلة هجمات كبرى في منطقة موسكو التي من المقرر أن تستضيف بعض مباريات البطولة.
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ولم يذكر الجهاز يوم الجمعة تفاصيل عن هويات المعتقلين أو توقيت أو أهداف هجماتهم.
ونقل عن الجهاز قوله في بيان "أثناء تفتيش بعض المنازل عثرنا على ترسانة من المواد المتفجرة البدائية والأسلحة النارية والذخيرة كانت بحوزة المعتقلين".
وأضاف البيان أن أنشطة المجموعة كان يتم تنسيقها جزئيا من خارج البلاد عبر خدمة تليجرام للتراسل الفوري التي حظرتها روسيا الشهر الماضي.
المصدر: رويترز