السعودية تضخ المليارات لتحسين نمط عيش مواطنيها

إلى جانب الاهتمام بتنويع مصادر دخلها وتحسين السياحة والاقتصاد، تولي السعودية أهمية متزايدة لنوعية حياة مواطنيها، إذ تخطط إنفاق 50 مليار ريال (إي ما يعادل 13 مليار دولار) بحلول العام 2020 في مبادرة لدعم وسائل الترفيه والصحة والرياضة والتعليم في إطار مساع للتحديث من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في فعاليات في الرياض يوم الخميس إن برنامج جودة الحياة سيوفر 300 ألف وظيفة بحلول العام 2020 سيكون أغلبها في إطار الهيئة العامة للرياضة.