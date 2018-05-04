السعودية متفائلة بشأن حظوظ كوريا الجنوبية في بناء مفاعل نووي في المملكة

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الجمعة، إنه "متفائل" بأن كوريا الجنوبية ستكون على القائمة القصيرة لمشروع بناء محطة نووية في المملكة العربية السعودية.
وأبلغ الفالح الصحفيين على هامش أحد النشاطات المقامة في سيول حول الصناعة، أن بوسع كوريا الجنوبية توقع "نتيجة جيدة"، عندما سئل عن عروض المنافسة على المشروع، لكنه لم يدلِ بالمزيد من التفاصيل.
وتخطط السعودية، التي تعتبر من أكبر المصدرين للنفط حول العالم، لتنويع مصادر الطاقة لديها، وهي في محادثات في هذا الشأن مع شركات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين.
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وفي حال فوز كوريا الجنوبية في المناقصة المطروحة، ستكون هذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها الجمهورية الآسيوية بعقد صفقة نووية مع الخارج، إذ جحت إحدى الشركات الحكومية بعقد صفقة نووية مع الإمارات في العام 2009.
يذكر أن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، التقى برئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، وبوزير الطاقة بايك أون-غيو حيث تباحث الطرفان في العلاقات الثائية في مجال الطاقة.