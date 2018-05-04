الأكاديمية السويدية تعلن عدم منح جائزة نوبل للآدب في العام 2018

قالت مؤسسة نوبل اليوم الجمعة إنه لن تُمنح جائزة نوبل للآدب هذا العام بعد فضيحة مزاعم سوء سلوك جنسي أدت لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة.

وقالت المؤسسة في بيان إن جائزة 2018 ستمنح العام المقبل إلى جانب جائزة ذلك العام.

وتواجه الأكاديمية السويدية، وهي مجلس من كبار الكتاب واللغويين، تبعات اتهامات بسوء السلوك الجنسي موجهة لزوج واحدة من عضوات الأكاديمية ويتعلق الأمر بجون كلود أرنو، وهو مصور وشخصية ثقافية شهيرة، إضافة إلى مزاعم تسريب أسماء بعض الفائزين قبل الإعلان الرسمي عنها.