الأكاديمية السويدية تعلن عدم منح جائزة نوبل للآدب في العام 2018

قالت مؤسسة نوبل اليوم الجمعة إنه لن تُمنح جائزة نوبل للآدب هذا العام بعد فضيحة مزاعم سوء سلوك جنسي أدت لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة.
وقالت المؤسسة في بيان إن جائزة 2018 ستمنح العام المقبل إلى جانب جائزة ذلك العام.
وتواجه الأكاديمية السويدية، وهي مجلس من كبار الكتاب واللغويين، تبعات اتهامات بسوء السلوك الجنسي موجهة لزوج واحدة من عضوات الأكاديمية ويتعلق الأمر بجون كلود أرنو، وهو مصور وشخصية ثقافية شهيرة، إضافة إلى مزاعم تسريب أسماء بعض الفائزين قبل الإعلان الرسمي عنها.
وأقرت الأكاديمية السويدية المرموقة التي أسسها الملك غوستاف في العام 1786 بأن أسماء بعض من فازوا بالجائزة في السابق سربت قبل إعلان فوزهم، وتعهدت بإعادة صياغة القواعد القديمة التي تحكم عملها.
وأضافت الأكاديمية أن التحقيق أثبت أيضا ارتكاب الرجل "سلوكا غير مقبول"، لكن الأمر "لم يعرف بشكل عام" داخل الأكاديمية. وقالت الأكاديمية إن التحقيق أحيل إلى شركات قانونية.
ومن النادر جدا إلغاء أو تأجيل منح جوائز نوبل. إذ تعود آخر مرة ألغيت فيها جائزة الآدب إلى العام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.
للإشارة يتم اختيار أعضاء الأكاديمية، المنتخبون لعضوية تستمر مدى الحياة، الفائز بجائزة نوبل للآداب كل عام.
وتمنح مؤسسات سويدية أخرى جوائز نوبل في العلوم، بينما تختار لجنة نرويجية الفائزين بجائزة نوبل للسلام.
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