شاهد:الاحتفال باليوم العالمي ل"حرب النجوم" في تايوان

اجتمع سكان العاصمة التايوانية تايبيه مرتدين أزياء وإكسسوارات شخصياتهم المفضلة من فيلم حرب النجوم الشهير، عند مقر مكتب الرئاسة وذلك للاحتفال باليوم العالمي لحرب النجوم الذي يقام كل عام في الرابع من شهر مايو/ أيار، ويقول منظم الاحتفال ماكوتو تساي إنه اختار هذا المبنى لأنه يمثل تايوان.

وتم عالمياً اختيار يوم الرابع من شهر أيار/ مايو عيداً سنوياُ لفيلم حرب النجوم انطلاقاً من لعبة لغوية على العبارة الانجليزية "May the force be with you"، وهي عبارة شهيرة غالباً ما ترددها شخصيات الفيلم وترجمتها الحرفية "لتكن القوة معك"، وهي تشبه بصوتها عبارة "May the fourth be with you" والتي تعني "الرابع من مايو/أيار معك"