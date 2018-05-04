بروكسل تريد عشرة آلاف حارس إضافي للحدود الأوروبية

في العام الماضي، انخفضت نسبة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة 63 بالمئة. مع ذلك، ما زالت المفوضية الأوروبية ترى أنّ مسألة الهجرة ستمثّل أحد التحديات التي سيواجهها الاتحاد في العقود المقبلة.

وتسعى بروكسل من خلال اقتراح الموازنة الجديدة للأعوام الممتدة ما بين 2021 و2027 إلى تعزيز القطاعين الأمني والدفاعي على حساب قطاعت أخرى، وذلك عبر زيادة تمويل البرامج المتعلّقة بالهجرة وبطلبات اللجوء وبحماية الحدود الأوروبية.

والاقتراح المالي، الذي وصفوه مراقبون بالطَّموح، يدعم بشكل ملحوظ الأجهزة المعنية بمعالجة مسألة الهجرة وإدارة الحدود الأوروبية، إذ يطالب برفع تمويل كلّ المكاتب العاملة تحت رايتها بنسبٍ ملحوظة.