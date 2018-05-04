ترامب يقول إن لقاءه مع كيم جونغ اون تحدد مكانه وزمانه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا، وألمح إلى إحراز تقدم فيما يخص إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية.

وكان البيت الأبيض قال إن الاجتماع، وهو الأول بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في السلطة، قد يعقد في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن يسعى ترامب لأن تتخلى بيونجيانج عن أسلحتها النووية.