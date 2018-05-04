ترامب يقول إن لقاءه مع كيم جونغ اون تحدد مكانه وزمانه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا، وألمح إلى إحراز تقدم فيما يخص إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية.
وكان البيت الأبيض قال إن الاجتماع، وهو الأول بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في السلطة، قد يعقد في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن يسعى ترامب لأن تتخلى بيونجيانج عن أسلحتها النووية.
وقال ترامب للصحفيين "نجري محادثات مهمة جدا مع كوريا الشمالية وحدثت أمور كثيرة بالفعل فيما يتعلق بالرهائن (الأمريكيين). أعتقد أنكم سترون أمورا جيدة للغاية"، كما قال إنه لا يفكر في خفض الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية في إطار المفاوضات، وأضاف "القوات ليست محل نقاش".
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جاءت تصريحات ترامب قبل توجهه إلى مدينة دالاس بولاية تكساس حيث سيلقي كلمة أمام اجتماع للاتحاد القومي للأسلحة.
وتقول كوريا الشمالية منذ سنوات إنها قد تفكر في التخلي عن ترسانتها النووية إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من كوريا الجنوبية وسحبت أيضاً ما تسميه "مظلة الردع النووي" من كوريا الجنوبية واليابان.
وقال بعض المحللين إن استعداد ترامب للقاء كيم منح كوريا الشمالية انتصارا دبلوماسيا، لأن الولايات المتحدة كانت تصر منذ سنوات على ضرورة اتخاذ خطوات من جانب كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي قبل إقامة لقاء قمة من هذا القبيل.