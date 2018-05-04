هبوط قياسي لليرة التركية بسبب ارتفاع التضخم

تعرضت قيمة الليرة التركية يوم الجمعة لهبوط جديد مقابل الدولار الأمريكي وصل هذه المرة إلى 1.5 بالمئة مما أخفضها إلى مستوى قياسي جديد، متضررة بشكل أساسي بسبب استمرار المخاوف من قدرة البنك المركزي على كبح التضخم، بالإضافة إلى تحقيق العملة الأمريكية مكاسب أمام العملات الرئيسية.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن التضخم في تركيا قفز إلى 11 في المئة تقريبا في شهر أبريل/ نيسان متأثرا بهبوط الليرة مقابل الدولار. والعملة التركية الآن منخفضة بأكثر من 11 بالمئة أمام العملة الأمريكية مقارنة مع مستواها في بداية العام.
وزادت خسائر الليرة التركية أيضاً حين قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيفها للدين القومي لتركيا مجدداً يوم الثلاثاء.
إقرأ أيضاً على يورونيوز:
- هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي لقطر
- 1.4 مليار دولار وديعة إماراتية للسودان
- السعودية تضع اللمسات الأخيرة على أحد أكبر المشروعات الاقتصادية في الشرق الأوسط
ويعد ارتفاع الأسعار من المشكال الاقتصادية الأكثر تأثيراُ في تركيا، ويمثل مصدر قلق متزايد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم بينما يستعدان للانتخابات في الرابع والعشرين من يونيو حزيران.
وهبطت الليرة التركية إلى 4.2901 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى مسجل لها، لكنها تعافت من بعض خسائرها لتنهي الجلسة منخفضة 0.37 بالمئة عند 4.2300 وتعد الليرة التركية واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء هذا العام.