ما هي أكثر المسارات الجوية إزدحاما في العالم؟

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد دليل الطيران الرسمي OGA المختص بشؤون الطيران أن المسار الجوي الرابط بين العاصمة الماليزية كوالالمبور وسنغافورة يعد الأكثر ازدحاما في العالم. وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 30537 رحلة جوية استخدمت هذا المسار على مدار سنة في الفترة الممتدة ما بين فبراير/ شباط 2017 ونهاية فبراير/ شباط 2018. وقال المعهد إن هذا المسار الجوي يتقدم على مسار الرحلات المتوجهة من هونغ كونغ نحو تايبيه الذي يعتبرالمسار الأكثر إقبالا في أسيا من طرف المسافرين.

رحلة الطيران بين مطار سنغافورة ومطار كوالالمبور في ماليزيا تستغرق حوالي ساعة من الزمن ويسعى البلدان إلى إقامة خط سكك حديد سريع مستقبلا.