ما هي أكثر المسارات الجوية إزدحاما في العالم؟

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد دليل الطيران الرسمي OGA المختص بشؤون الطيران أن المسار الجوي الرابط بين العاصمة الماليزية كوالالمبور وسنغافورة يعد الأكثر ازدحاما في العالم. وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 30537 رحلة جوية استخدمت هذا المسار على مدار سنة في الفترة الممتدة ما بين فبراير/ شباط 2017 ونهاية فبراير/ شباط 2018. وقال المعهد إن هذا المسار الجوي يتقدم على مسار الرحلات المتوجهة من هونغ كونغ نحو تايبيه الذي يعتبرالمسار الأكثر إقبالا في أسيا من طرف المسافرين.
رحلة الطيران بين مطار سنغافورة ومطار كوالالمبور في ماليزيا تستغرق حوالي ساعة من الزمن ويسعى البلدان إلى إقامة خط سكك حديد سريع مستقبلا.
وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 84 رحلة تستخدم هذا المسار الجوي بين ماليزيا وسنغافورة يوميا تقوم بها شركات طيران مختلفة خاصة شركات الطيران الأقل تكلفة على غرار ماليندواير وسكوت وايرأشيا وجيتستار وكذلك الخطوط الجوية السنغافورية والماليزية.
أما خارج القارة الأسيوية فاعتبرت الدراسة المسار الجوي الرابط ما بين نيويورك لاغيورديا ومطار تورنتو في كندا يعد الأكثر إزدحاما بحوالي 16956 رحلة في نفس الفترة.
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أما بالنظر إلى عدد المسافرين فقد توصلت الدراسة إلى أن الرحلات الجوية الرابطة ما بين مطارهونغ كونغ وتايبيه تحتل المركز الأول بمجموع 6.5 مليون راكب على المسار الجوي كوالالمبور- سنغافورة الأكثر ازدحاما وذلم خلال شهري يناير/ كانون الثاني ونهاية فبراير/ شباط 2018.
وحلت في المركز الثاني الرحلات الرابطةما بين سنغافورة وجاكارتا التي تستخدم نفس المسار الجوي المزدحم بعدد ركاب وصل إلى 4.7 مليون راكبا فخلال نفس الفترة فيما أدرجت الرحلات الجوية من سنغافورة إلى كوالا لمبور في المركز الثالث من حيث عدد الركاب 4 مليون راكب.
أما فيما يتعلق بالرحلات المحلية اعتبرت الدراسة المسار الجوي الرابط مل بين عاصمة كوريا الجنوبية سيول وجزيرة جيجو من الوجهات السياحية الرئيسية في كوريا الجنوبية حيث استخدم المسار 65 ألف رحلة جوية في العام 2017.