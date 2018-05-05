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الفلبين

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز الفلبين

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زلزال بقوة 6.1 درجة يهز الفلبين

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز الفلبين
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب الفلبين اليوم السبت.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن ضحايا أو أضرار بسبب الزلزال الذي كان مركزه على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد نحو 50 كيلومترا بين شمال وشمال غربي باندان على جزيرة كاتاندوانيس.

كانت الهيئة قد أعلنت في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة.