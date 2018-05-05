انتهاء عمل "المفتشين الكيميائيين" بدوما والنتيجة خلال أسابيع

وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف إن المفتشين زاروا وجمعوا عينات من موقعين للهجوم وزاروا كذلك مستشفى دوما وتحدثوا مع عدد من الشهود العيان بالمنطقة محل الهجوم.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه أن فريق الخبراء عاد إلى هولندا مساء يوم الخميس بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل/ نيسان.

ودفع الهجوم الكيمائي المزعوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربات صاروخية لسوريا يوم 13 أبريل/ نيسان استهدفت ما وصفتها الدول الثلاث بأنها منشآت للأسلحة الكيمائية.

تحقيق واتهامات غربية

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي دمشق، يوم السابع من أبريل/ نيسان المنصرم.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الوفيات نجمت عن أسلحة كيمائية، ربما كانت غاز أعصاب، استخدمتها قوات نظام الرئيس بشار الأسد المدعومة من روسيا.

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وزار المفتشون موقعين يشتبه بأنهما تعرضا للهجوم الكيمائي وجمعوا عينات سيجري تقسيمها في مختبر في هولندا ثم يتم نقلها إلى معامل تابعة لهم لفحصها. وعادة ما تصدُر نتائج الفحص خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ولن توجه المنظمة اللوم لأي جهة بناء على النتائج.

ويتوقع أن يكون المفتشون قد جمعوا أيضا عينات من عبوات عثر عليها في المكان يعتقد أنها كانت تحتوي على غازات سامة وأن طائرات أو طائرات هليكوبتر أسقطتها.

رواية موسكو

وقدمت روسيا وسوريا الأسبوع الماضي إفادة للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم رواية موسكو بعدم استخدام أسلحة كيمائية في دوما وأن الهجوم الذي تعرضت له المدينة شنه مقاتلو المعارضة.

وقاطعت عدة دول هذه الإفادة معتبرة أنها دعاية تهدف لتقويض عمل المنظمة.

وقالت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى في بيان إن كل المواد التي جمعت حتى الآن تدعم روايتهم بشأن استخدام أسلحة كيمائية في دوما.