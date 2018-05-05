مظاهرة "احتفالبة ماكرون" تطالبه بوقف الإصلاحات القاسية

خرج عشرات الآلاف من الفرنسيين إلى شوارع باريس السبت احتجاجا على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ وصوله إلى السلطة قبل عام. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "كفى ماكرون" وهم يهتفون "عام واحد يكفي" على دقات قارعي الطبول في مسيرة مناهضة لماكرون نظمها عضو في حركة يسارية تسمى "فرنسا لا تنحني".

وكانت أجواء هذه المظاهرة التي أطلق عليها إسم "حفلة ماكرون" سلمية واحتفالية بعد التوترات التي شهدتها باريس في يوم عيد العمال حيث قام مئات من أعضاء جماعات فوضوية بإشعال النار في سيارات وقاموا برشق الشرطة بالحجارة يوم الثلاثاء ليسيطروا بذلك على مظاهرة دعت إليها نقابات العمال.

مظاهرة "حفل ماكرون" جرت وسط وجود ضخم للشرطة وجاءت بعد نحو عام فوز إيمانويل ماكرون بسباق الرئاسة بناء على برنامج وسطي. وتعهد ماكرون بتغيير المؤسسات الجامدة وإنعاش الاقتصاد.