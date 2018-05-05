خرج الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب يوم الجمعة من مستشفى بمدينة هيوستون بعدما مكث لنحو أسبوعين لتلقي العلاج من عدوى انتقلت إلى دمه.
عودة جورج بوش الأب لمنزله بعد أسبوعين من العلاج بمستشفى في هيوستون
عودة جورج بوش الأب لمنزله بعد أسبوعين من العلاج بمستشفى في هيوستون
ونُقل بوش (93 عاماً)، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، إلى مستشفى ميثوديست في هيوستون يوم 22 أبريل نيسان بعد يوم من حضوره جنازة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة التي توفيت يوم 17 أبريل نيسان. وامتد زواجهما 73 عاما.
وقال المتحدث باسم أسرة بوش جيم مكجراث في بيان: "يقول الأطباء إن حالته جيدة وإنه سعيد بالعودة للمنزل".
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باربرا بوش سيدة أميركا الاولى السابقة تودع الحياة
ونقل بوش إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخصيه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي. وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.
وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.
المصدر: رويترز