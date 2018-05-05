مقتل ستة عناصر من حماس جراء انفجار في غزة.. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة""

الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي