مقتل ستة عناصر من حماس جراء انفجار في غزة.. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

قتل ستة أعضاء من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت، جراء انفجار وقع جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأصيب ثلاثة آخرون، بحسب ما أفاد مسؤولون فلسطينيون، دون أن يتضح سبب الانفجار على الفور.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية "وصل 6 شهداء أشلاء و3 إصابات بجروح مختلفة" إلى مستشفى بدير البلح. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في منزل بمنطقة الزوايدة.
واتهمت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار، وأوضحت في بيان أن الانفجار وقع أثناء "عملية أمنية واستخبارية مُعقدة قامت بها كتائب القسام".
فيما نفى الجيش الإسرائيلي أي دور له في الانفجار. وقال متحدث عسكري "الجيش الإسرائيلي ليس له دور في هذا الحادث بأي شكل".
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والتقطت عدسة وكالة رويترز صورا لعمود من الدخان كان يتصاعد فوق منطقة الزوايدة وسط غزة بعيدا عن الحدود مع إسرائيل حيث وقعت اشتباكات عنيفة في الأسابيع الأخيرة.