انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الحظر الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ لتطبيق تليغرام للرسائل قائلا إن هذه الخطوة "تتنافى مع الديمقراطية".
روحاني ينتقد حظر تطبيق تليغرام في بلاده من طرف السلطة القضائية
روحاني ينتقد حظر تطبيق تليغرام في بلاده من طرف السلطة القضائية
وقال التلفزيون الرسمي إن إيران حظرت التطبيق الذي يستخدمه على نطاق واسع الإيرانيون والإعلام الرسمي والسياسيون والشركات الأسبوع الماضي لحماية الأمن القومي بعد أسابيع من اتخاذ روسيا خطوة مماثلة.
وتدرس إيران قرار الحظر منذ يناير/ كانون الثاني عندما اندلعت احتجاجات بسبب أزمات اقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية وتحولت بعد ذلك إلى مظاهرات ضد النخبة الدينية والأمنية.
وأشار بعض المسؤولين إلى ان المحتجين استخدموا تليغرام لتنظيم المسيرات التي احتواها الحرس الثوري وميليشيا الباسيج التابعة لها في نهاية الأمر. وحُجب التطبيق بشكل مؤقت في يناير/ كانون الثاني.
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