شاهد: في أجواء احتفالية محتجون يساريون يطالبون ماكرون بوقف إصلاحاته الاقتصادية
تظاهر عشرات الآلاف، وسط أجواء كرنفالية في العاصمة الفرنسية باريس السبت احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها الرئيس إيمانويل ماكرون مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لولايته. وأعلن حزب اليسار المتشدد "فرنسا الأبية" الذي دعا إلى التظاهرة أن 160 ألف متظاهر شاركوا في التظاهرة، فيما تحدثت الشرطة عن نحو أربعين ألف شخص.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "كفى ماكرون" وهم يهتفون "عام واحد يكفي" على دقات قارعي الطبول في مسيرة مناهضة لماكرون نظمها عضو في حركة يسارية تسمى "فرنسا لا تنحني".